Jesús Mosquera: o jogador que deixou o futebol para virar... stripper

Ser uma estrela dos grandes ecrãs não é uma especialidade ao alcance de todos. Porém, parece ser algo que Jesús Mosquera já estava destinado a fazer a longo prazo.Nascido em Málaga, Jesús Mosquera sempre dedicou todo o seu tempo ao futebol. Antequera Club de Fútbol, Real Betis B, Vélez Málaga e Atlético Malagueño são algumas das equipas que constam no currículo do agora stripper. Sim, isso mesmo que leu. Em entrevista ao 'Cadena SER', Jesús Mosquera contou que tudo começou… num ginásio."Estava na praia e um amigo meu avisou-me que iam fazer um casting no ginásio onde treinávamos mas, na altura, ele não me disse para o que era. Apresentamo-nos à hora marcada, mas não estava lá ninguém. Nem no dia seguinte. No terceiro dia, apareceu lá uma rapariga, que reparou em nós enquanto treinávamos e disse-nos que tínhamos o perfil ideal para um casting ques estavam a fazer. Apresentei-me lá e fui escolhido", contou.A partir desse dia, a vida do ex-jogador de futebol deu uma volta de 360º graus. Deixou a terra natal [Málaga] e mudou-se para Madrid, onde formou-se como ator e candidatou-se ao papel de um stripper masculino acusado de assasinato, uma série chamada 'Toy Boy', que terá transmissão na Netflix. "Fui durante nove meses para Madrid, para trabalhar com um coach de representação, com professores de dança e ainda com um ‘personal trainer’", recordou.Hoje em dia, Jesús Mosquera admite não mais sentir saudades do futebol. "Sempre pensei que ia dedicar a minha vida ao futebol, mas agora não sinto falta e estou totalmente feliz com o rumo que a minha vida levou. Espero que tenha um longo caminho pela frente, porque estou a aprender muito e a superar-me a cada dia que passa", finalizou.