O Fenerbahçe derrotou este domingo o Gazientep por 2-1, numa partida na qual Jorge Jesus reencontrou o sérvio Lazar Markovic, um jogador que orientou no Benfica. Ora, nas declarações posteriores ao jogo, o técnico português falou precisamente do jogador balcânico para reforçar a dificuldade do jogo."Jogámos contra uma boa equipa. Têm jogadores fantásticos. Um deles é o Markovic. Contratei-o para o Benfica com 19 anos. Um ano depois foi para o Liverpool por 40 milhões de euros. Têm jogadores internacionais muito bons e não é fácil ganhar aqui. É uma vitória importante", disse o técnico, à beIN Sports.Ora, Jesus era efetivamente o técnico do Benfica quando as águias contrataram e venderam Markovic, mas o negócio fez-se por 12,5 milhões de euros (por 50% do passe) e não por 40 milhões como o técnico referiu.