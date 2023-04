Jesus reprova assobios a Arão e faz apelo: «Deem carinho aos jogadores»

I apologize for the misunderstanding and I will continue to work to improve and help FENERBAHCE! — willian arao (@willianarao) April 6, 2023

Willian Arão meteu-se numa alhada esta semana, quando à imprensa brasileira disse que gostava de ver Jorge Jesus na seleção brasileira. A declaração não caiu bem junto dos adeptos do Fenerbahçe, que esta quinta-feira, no jogo com o Kayserispor, brindaram o médio, que entrou aos 66', com assobios sempre que tocava na bola. Jesus reprovou o gesto durante o jogo e depois, ao canal Aspor, voltou a fazê-lo."Queria pedir aos adeptos para nos juntarmos todos. O Fenerbahçe é de todos, é um grande clube, mas temos que estar todos unidos. Não vamos arranjar divisões na equipa. Já basta a derrota que tivemos [com o Besiktas], que nos abalou, tal como aos adeptos. Deem carinho aos jogadores. Façam os jogadores sentirem-se confiantes", pediu o técnico português.Arão, refira-se, viu-se também obrigado a justificar a sua declaração após o encontro. Primeiro ao mesmo canal e depois nas redes sociais. "Fizeram-me uma pergunta, se o mister fosse escolhido para ser o próximo treinador da seleção, e eu respondi. Mas quero deixar claro que a minha vontade é que ele e eu fiquemos aqui por muito tempo. Só quero deixar claro isso para que não me entendam errado. E peço desculpas se fui mal interpretado".Depois, nas redes sociais, voltou a falar do mesmo tema. "Quero deixar claro que, na última entrevista que fiz para um canal brasileiro, apenas respondi a uma pergunta feita pelo apresentador. A minha vontade é que o treinador fique connosco por muitos anos e que juntos possamos alcançar todos os nossos objetivos este ano e nos próximos. Peço desculpas pelo mal-entendido. Irei continuar a trabalhar para melhorar e ajudar o FENERBAHCE!".