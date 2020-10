João Aroso deixa comando técnico da seleção sub-20 de Marrocos

João Aroso já não é selecionador sub-20 de Marrocos. O técnio português de 47 anos anunciou a saída do cargo através do Instagram.





"Agradeço à Federação Real Marroquina de Futebol pela oportunidade de ter trabalhado num projeto em que dei o melhor de mim. Agradeço também por compreenderem os motivos que apresentei para a minha saída e por me dispensarem do compromisso. Uma mensagem especial para os jogadores com quem trabalhei. Foi um grande prazer trabalhar convosco Desejo-vos o melhor para as vossas carreiras", escreveu o técnico.

Recorde-se que João Aroso assumiu o cargo em janeiro e tinha contrato com a federação marroquina até final do próximo ano.