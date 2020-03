João Aroso já deixou Marrocos: «Apanhei o barco das 11h30, cheguei a Algeciras e aluguei um carro»

O selecionador de Marrocos de sub-20, o português João Aroso, que desde domingo tentava deixar o país norte-africano, já está em Espanha, para regressar a Portugal.

"Não me deixaram entrar no barco das 06:00 [horas locais, 07:00 em Lisboa], tive de ir para a delegação de Ceuta do governo espanhol solicitar uma autorização, que acabou por não ser necessária. Apanhei o barco das 11:30, cheguei a Algeciras, onde aluguei um carro e estou em viagem para Huelva", explicou o técnico, descrevendo a 'saga' para regressar a Portugal.

No sábado, o governo marroquino suspendeu os voos internacionais para evitar a propagação do novo coronavírus.

Questionado pela Lusa, Aroso disse não se ter apercebido da presença de outros portugueses no porto de Ceuta.

As autoridades de Ceuta encerraram o tráfego de passageiros às 00:00 de hoje para tentar controlar a propagação do novo coronavírus.

Marrocos decretou o encerramento de fronteiras, sendo apenas permitido o trânsito de mercadorias, que prossegue normalmente, e o transporte de doentes que necessitem de tratamento em Espanha.

João Aroso, de 47 anos, já dirigiu a seleção de sub-15 portuguesa e o Sporting B, além de ter estado no AEK Atenas, com Fernando Santos, e no Sporting e na seleção 'AA', com Paulo Bento.