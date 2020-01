João Aroso vai comandar seleção de sub-20 de Marrocos

O treinador português João Aroso é o novo selecionador de futebol dos sub-20 de Marrocos, numa ligação até ao final de 2021, e a convite do galês Osian Roberts, diretor técnico da Federação.

"O convite partiu do novo diretor técnico da Federação de Marrocos, o Osian Roberts, que era diretor em Gales [País de Gales], para onde estive para ir, para os sub-20, antes de ir para Braga [equipa B]", revelou João Aroso, em declarações à Lusa.

O treinador, de 47 anos, disse ter ficado entusiasmado com o centro de treinos das seleções marroquinas, "de topo, de nível mundial", além de ter uma direção técnica que lhe oferece garantias e a dinamização de trabalho.

As perspetivas nos sub-20 são as de "fazer evoluir a equipa, do ponto de vista da organização tática", numa seleção em que João Aroso enaltece a "muita qualidade nos futebolistas que jogam em França, Espanha ou Holanda".

Este ano, a seleção jovem marroquina terá a qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN) do escalão, e o apuramento para o Mundial da categoria também é um dos objetivos traçados.

"É um desafio muito interessante, todos estes atrativos fizeram com que aceitasse", acrescentou o treinador.

Na carreira, em que chegou a técnico principal nos sub-15 de Portugal e no Sporting de Braga B, João Aroso esteve também no AEK, com Fernando Santos, e no Sporting e na seleção 'AA', com Paulo Bento.