João Carlos Teixeira e o recorde europeu do Feyenoord: «Fazemos a diferença na defesa»

O Feyenoord, terceiro classificado do campeonato holandês, está a quatro pontos do líder Ajax e muito a tempo de discutir o título com os habituais rivais de Amesterdão e com o PSV Eindhoven, mas a equipa treinada pelo experiente Dick Advocaat é notícia por ser não só a única equipa do seu campeonato que ainda não perdeu, como é aquela que está há mais tempo sem conhecer o sabor da derrota entre as ligas que fazem parte do top 10 do ranking da UEFA.





O histórico clube de Roterdão perdeu pela última vez a 27 de outubro de 2019, no terreno do Ajax, ainda com Jaap Stam no comando da equipa. O antigo central saiu com a equipa afundada na classificação, e depois da entrada de Dick Advocaat, nos 26 jogos que se seguiram para o campeonato, foi sempre a ganhar ou empatar.O português João Carlos Teixeira chegou esta época ao Feyenoord e também já deu a sua contribuição para este registo notável. Uma marca que se fica a dever à qualidade e concentração da equipa, mas também à experiência, capacidade e conhecimentos do treinador."Este registo é fruto de muito trabalho do treinador, pela forma como organiza e prepara os jogos, como coloca a equipa a pressionar alto e se defende dos contra-ataques adversários. O Feyenoord, tal como todas as equipas holandesas, tem uma vocação ofensiva, mas o que faz a diferença depois é a defesa. A organização defensiva tem sido eficaz", revelou o médio, de 27 anos, em declarações a Record.De resto, João Carlos Teixeira não poupa nos elogios a Dick Advocaat. "É um treinador muito experiente, anda há muitos anos no futebol, e tem sabido renovar-se e acompanhar as alterações no futebol. Tem uma carreira notável, não só na Holanda, como a nível internacional, revelou ainda.O Feyenoord, desde que Advocaat assumiu o comando da equipa, só perdeu para a Liga Europa. Na época passada frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão, e na presente temporada diante dos austríacos do Wolfsberger, por duas vezes, e dos croatas do Dínamo Zagreb.Refira-se, a título de curiosidade, que, para além do Feyenoord, só há mais quatro equipas dos principais campeonatos europeus que ainda não perderam esta época. Juventus e Milan, em Itália, Bayer Leverkusen e Wolfsburgo, na Alemanha."Estou muito feliz no Feyenoord e na Holanda"João Carlos Teixeira está a viver um momento positivo na sua carreira. Aos 27 anos, o médio português escolheu a Holanda e o Feyenoord para dar um novo impulso à sua trajetória como profissional e a verdade é que não está arrependido. Leva 14 jogos realizados, sete deles a titular, e a confiança do técnico Dick Advocaat tem sido fundamental para o bom momento."Estou muito feliz no Feyenoord e na Holanda. A adaptação foi fácil, as pessoas falam todas inglês e no clube receberam-me muito bem, são sempre atenciosas e disponíveis, e o ambiente no balneário é muito bom. Tenho muitos jogos e a época tem sido positiva. Foi pena a saída da Liga Europa, mas estamos a quatro pontos da liderança do campeonato e com tudo em aberto", destacou João Carlos Teixeira, a Record, lembrando que o Feyenoord "quer ganhar tudo em termos internos, principalmente o campeonato".Para além disso, a característica ofensiva do futebol holandês favorece-o. "As equipas holandesas jogam de forma mais aberta, gostam de sair a jogar desde a defesa, dão mais espaço e isso favorece-me", assumiu o criativo, que, ainda assim, não esconde as saudades de jogar perto de casa, da família e dos amigos, em Portugal.Natural de Braga, João Carlos Teixeira fez a sua formação no Sporting. Depois saiu para o Liverpool, tendo sido posteriormente cedido ao Brentford e Brighton. De volta a Anfield, ainda teve oportunidade de fazer sete jogos sob o comando de Jürgen Klopp. Foi contratado pelo FC Porto em 2016/17, mas não se afirmou na equipa de Nuno Espírito Santo, tendo rumado depois ao Sp. Braga e V. Guimarães.No início desta época optou por sair novamente de Portugal, tendo escolhido o Feyenoord para prosseguir a sua carreira. O médio português tem contrato com o clube de Roterdão até 2022.