João Carlos Teixeira seis semanas de fora no Feyenoord

O português João Carlos Teixeira vai ficar afastado da competição nas próximas seis semanas, devendo voltar à equipa do Feyenoord apenas no início de fevereiro. O médio, de 27 anos, partiu o perónio no treino desta manhã, na sequência de um lance dividido com um companheiro. No entanto, a lesão não requer intervenção cirúrgica, tendo o jogador de ficar apenas em repouso.





Um contratempo para João Carlos Teixeira, que atravessava um bom momento de forma no clube de Roterdão, somando 14 jogos, sete deles a titular, na presente época. O médio formado no Sporting, que passou pelo Liverpool, FC Porto, Sp. Braga e V. Guimarães, vai desfalcar a equipa de Dick Advocaat já na deslocação ao Vitesse, quarto classificado do campeonato, que segue logo atrás do Feyenoord, e em janeiro nos duelos frente aos rivais Ajax e PSV Eindhoven.