João Costa: «Está a ser um ano muito especial»

João Costa, aos 23 anos, vive um dos pontos altos da carreira ao ser o titular da baliza do Cartagena que, no próximo sábado, disputa playoff de promoção à 2ª Liga espanhola, diante do Real Madrid Castillla. A primeira mão é no Estádio Alfredo Di Stéfano.Numa entrevista de uma página com direito a 11 perguntas concedida ao jornal ‘AS’, o guardião abordou esta temporada que, para ele, tem sido de sucesso. "Está a ser um ano muito especial. Não esperava uma equipa tão grande e quando comecei a assumir a titularidade, dei verdadeiramente conta de como é a massa adepta do clube. Esta temporada tem sido uma grande ajuda a nível de crescimento como jogador e como pessoa para dar o salto no futuro para uma categoria superior", afirmou João Costa, que conta com 20 jogos ao serviço do emblema espanhol, nesta segunda cedência por parte dos dragões.E por falar em FC Porto, o guarda-redes, de 23 anos, diz que a sua vontade é subir de divisão e continuar em Cartagena, mas os azuis e brancos têm uma palavra a dizer…"Estou concentrado no momento atual. Quero continuar aqui, mas todos sabemos como é o futebol. Quero subir de patamar. Se subirmos, quero ficar em Cartagena, mas tenho mais um ano de contrato com o FC Porto e eles também terão de opinar a esse respeito. O que é me disseram da parte do FC Porto? Felicitaram-me pela temporada, pela chegada ao playoff e que nos vão apoiar para que alcancemos a subida", referiu ainda.No Cartagena ainda jogam mais dois portugueses. São os casos do lateral Luís Mata e do médio Rui Moreira.