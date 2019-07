João Félix enfrenta Nani

João Félix, Héctor Herrera e Koke são os representantes do Atlético Madrid no ‘Desafio de Habilidades’, frente a um combinado de estrelas da MLS e do Orlando City. A iniciativa tem lugar a 1 de agosto, em Orlando, antes do jogo com o MLS-All Stars. Pelo MLS-All Stars competem, nesse ‘Desafio de Habilidades’, Wayne Rooney, Carlos Vela e Jonathan dos Santos. Como anfitrião, o Orlando City também participa, tendo elegido Chris Mueller, Sebastián Mendez e... Nani. O ‘Desafio’ terá três categorias: remate, toque de bola e passe a longa distância.