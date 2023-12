João Félix titular na derrota do Barcelona frente ao Club América

Poucas horas separaram o sermão dado por Xavi no balneário, por causa da atitude evidenciada frente ao Almería, e a viagem para Dallas para o particular com o Club América mas o resultado não foi o desejado. O Barcelona perdeu por 3-2, tendo o treinador da equipa catalã apostado numa equipa com muitos jovens. João Félix foi titular, tendo jogado apenas os primeiros 45 minutos.Xavi apostou de início em oito jogadores da equipa B e apenas três da principal, incluindo João Félix. Lamine (5') e Marc Guiu (49') marcaram os golos do Barcelona. Julián Quiñones (11' e 49') e Henry Martin (81') assinaram os tentos do América do México.