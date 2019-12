João Mário: «É muito estranho que tenham colocado Bernardo Silva e racismo no mesmo saco»

Foram muitas as figuras do futebol que se manifestaram publicamente acerca da punição aplicada a Bernardo Silva na sequência de um tweet feito pelo jogador do Manchester City sobre o seu companheiro de equipa, Mendy. João Mário voltou a juntar-se agora ao grupo de apoiantes."É muito estranho porque conheço o Bernardo. Para mim, o castigo não faz sentido. Falei com ele porque esse é o tipo de coisa que pode afetá-lo. Se és acusado de algo tão grave, isso mexe contigo. Por isso, tentei falar com ele, só para que ele ficasse calmo e percebesse que o que ele fez não é racismo", afirmou o internacional português, que está emprestado ao Lokomotiv Moscovo pelo Inter, em entrevista à Associated Press.E prosseguiu, sublinhando não entender a suspensão de um jogo e uma multa de 50 mil libras (58 mil euros) imposta pela FA, uma vez que o organismo que rege o futebol inglês entendeu que Bernardo Silva não pretendia ser racista. "Foi muito, muito estranho que tenham colocado Bernardo e racismo no mesmo saco. Não combina", sublinhou.Por outro lado, João Mário condenou a falta de punição a casos de racismo no futebol italiano. "Eles precisam de mudar a sua mentalidade. Uma vez entendam que há um problema lá, poderão realmente mudar. Mas neste momento eles ainda não percebem que é um grande problema. Acontece em todo o lado. É triste, mas é verdade. Aconteceu comigo. Acontece com amigos. Acontece todos os dias. Eles precisam de banir as pessoas. Precisam de começar a prender pessoas. Podem realmente fazer a diferença. Precisamos de levar isso a sério. Caso contrário, continuaremos a falar sobre isso e a ficar tristes com o que se passa", concluiu.