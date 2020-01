João Mário e o 'caso Geraldes': «Acreditava que seria o meu sucessor no Sporting»

João Mário revelou, esta quarta-feira, em entrevista ao Canal 11, aquele que na sua opinião é o jogador com quem partilhou balneário e não atingiu o nível que lhe depositavam. Para o internacional português, Francisco Geraldes, jogador que se encontra atualmente emprestado pelo Sporting ao AEK Atenas, seria o seu sucessor natural após a saída para o Inter por 40 milhões de euros.





"Vou falar de alguém com quem estive e vi de perto. O Francisco Geraldes foi alguém com quem treinei no Sporting e alguém que eu sempre achei que poderia assumir o meu lugar quando saí. Acredito que ainda possa relançar a sua equipa em Portugal. É um jogador que precisa de uma equipa com mais posse de bola. Acreditava mesmo que ele poderia render-me, que poderia ser o meu sucessor, até porque o Jorge Jesus gosta de ter um médio daquelas características na equipa. Depois acabou por funcionar com o Gelson, que esteve muito bem", começou por dizer o médio dos russos do Lokomotiv.O internacional português acredita que o "processo de maturação" de cada jogador é diferente e que o de Francisco Geraldes pode ser naturalmente mais tardio."Muitas vezes as pessoas pensam que a culpa [de um jogador não singrar] é sempre dos treinadores. O que eu lhe digo a ele [ao Francisco Geraldes], não falo constantemente com ele, mas é para acreditar nele e nas capacidades. O processo de maturação de um jogador é diferente para todos. O futebol tem mudado, está muito mais físico. E é preciso estares ao nível deles para dares o salto. Notei muito essa diferença quando cheguei à Inglaterra e mesmo quando estive em Itália", concluiu."Contra nós [Lokomotiv] fez um um golo e um ótimo jogo [na Liga dos Campeões]. Acredito que terá muito sucesso, é claramente alguém que tem um perfume diferente, que é diferenciado. A primeira vez que treinei com ele notei logo isso. Existem jogadores que eu gosto mesmo de ver jogar e ele é um deles.""Talvez o Klopp, muito pela parte psicológica. Consegue ver-se um Liverpool que jogou ainda há pouco tempo contra o Everton, não digo com uma equipa C porque seria mau, mas com uma equipa B, e venceu sem dificuldades. Ali tem de haver a componente emocional. Ele tem a habilidade de tornar um jogador médio num jogador fantástico."