João Mário envolvido em acidente de viação em Portugal

João Mário viu-se este domingo envolvido num acidente de viação na A1, do qual saiu sem qualquer ferimento. Ao que Record apurou, o acidente ocorreu ao quilómetro 272 da autoestrada que liga Lisboa ao Porto, no sentido Sul-Norte, na zona entre Santa Maria da Feira e Ovar.





Ainda assim, o internacional português apanhou um susto, na medida em que o carro fez aquaplanning.O futebolista seguia com a mulher e alguns amigos para Braga, onde irá assistir ao encontro do irmão Wilson Eduardo diante do Paços de Ferreira, esta noite (20h00). Não há registo de feridos e ninguém precisou de assistência hospitalar.