Continuar a ler

O internacional português João Mário, que continua com o futuro indefinido no Inter de Luciano Spalletti, entrou aos 59 minutos, jogando pela primeira vez nesta pré-temporada.



O Lyon, que tinha vencido o Benfica por 3-2 no Algarve, na altura também sem poder contar com o guarda-redes internacional luso Anthony Lopes, foi mais perigoso na etapa inicial, contudo os transalpinos mudaram o cariz do desafio após o intervalo, justificando o êxito, num relvado em estado deficiente. O internacional português João Mário, que continua com o futuro indefinido no Inter de Luciano Spalletti, entrou aos 59 minutos, jogando pela primeira vez nesta pré-temporada.O Lyon, que tinha vencido o Benfica por 3-2 no Algarve, na altura também sem poder contar com o guarda-redes internacional luso Anthony Lopes, foi mais perigoso na etapa inicial, contudo os transalpinos mudaram o cariz do desafio após o intervalo, justificando o êxito, num relvado em estado deficiente.

Os italianos do Inter conquistaram este sábado o seu primeiro triunfo na International Champions Cup, derrotando os franceses do Lyon, em Lecce, Itália, em encontro que valeu os primeiros minutos da época a João Mário pelos transalpinos.O jovem extremo Lautaro Martinez, de apenas 20 anos, que os nerazzurri foram buscar aos argentinos do Racing Avellaneda, marcou aos 52 minutos o único golo da partida, com um remate indefensável a corresponder a um cruzamento na esquerda, depois de um companheiro simular.

Autor: Lusa