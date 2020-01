João Mário regressa aos treinos sem limitações no Lokomotiv Moscovo

O internacional português João Mário já regressou aos treinos sem limitações com o Lokomotiv Moscovo, que está a estagiar em Marbella (Espanha) desde o início desta semana.

Uma fratura de um dedo do pé direito afastou João Mário dos últimos cinco jogos oficiais da sua equipa antes da paragem de inverno do campeonato russo, tendo o médio português falhado três jogos da Liga russa e as duas últimas partidas da Loga dos Campeões.

"Estou muito feliz por estar de regresso aos treinos. Nenhuma altura é boa para estar lesionado, mas foi um enorme infortúnio ter falhado os jogos decisivos da 'Champions' e do apuramento de Portugal para o Euro2020, ainda para mais quando sentia que estava num bom momento de forma. O foco agora está em recuperar esse pico o mais rapidamente possível para ajudar o meu clube e trabalhar para estar presente no próximo Euro", referiu João Mário.

A equipa russa está a estagiar em Marbella desde o início da semana, visando preparar a segunda metade da época, num momento em que a competição na Rússia se encontra parada devido à habitual pausa de inverno.