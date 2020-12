João Oliveira exibe veia goleadora além-fronteiras

João Oliveira não pede licença nem precisa de muito tempo para atirar a contar. O médio português vive a primeira experiência no estrangeiro, ao serviço dos polacos do Sosnowiec, e já fez o gosto o pé e à cabeça três vezes.





Aceitou o convite que chegava do leste da Europa no passado verão, deixando o Ac. Viseu, equipa que causou sensação ao chegar às meias-finais da Taça de Portugal na época passada. Na Polónia, e tendo em conta que é canhoto, João Oliveira marcou dois golos de cabeça e um com o pé direito.Isto fala bem da panóplia de recursos que o jogador natural de Braga tem ao seu dispor. Para além de usar frequentemente o pé direito no seu jogo, o atleta com passagem por clubes como Sp. Braga e Sporting na formação tem aparecido cada vez mais em zonas de finalização, tirando o melhor partido dos cabeceamentos… ou não tivesse João 1,86m de altura.Mais, o camisola 6 do Sosnowiec, que até nem integra o lote dos jogadores com maior utilização do plantel, consegue, ainda assim, obter a proeza de ser um dos melhores marcadores da equipa, atrás do ponta-de-lança compatriota Gonçalo Gregório (com quatro golos) e com os mesmos três do polaco Filip Karbowy. Na equipa do sul da Polónia joga ainda outro português: o médio Martim Maia.A competição só volta em terras polacas no mês de fevereiro, sendo vivida agora a pausa do inverno. João Oliveira recarrega baterias para voltar a demonstrar a sua influência na equipa em 2021. Basta marcar mais um golo para esta ser a sua época mais concretizadora da carreira. O centro-campista está mesmo em grande e, de amanhã a uma semana, há mais uma razão para festejar: João soprará 29 velas!