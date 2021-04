João Oliveira já é o melhor marcador do Sosnowiec

A afirmação de João Oliveira no Sosnowiec é um facto inegável. O médio convenceu definitivamente o treinador Kazimierz Moskal e, prova disso, são os seis golos marcados que o fazem ser o melhor marcador da equipa que alinha na 2ª divisão da Polónia.





Ainda recentemente, o centro-campista natural de Braga bisou na vitória, por 2-1, sobre o Stomil Olsztyn e teve um gesto que não pode passar despercebido: João Oliveira dedicou o primeiro tento desse bis a Alfredo Quintana, o ex-guarda-redes de andebol do FC Porto e da Seleção Nacional que nos deixou a 26 de fevereiro. Oliveira e Quintana foram colegas quando frequentavam o curso de Ciências do Desporto, na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP).Uma semana depois de ter colorido a referida vitória da sua equipa, o canhoto marcou de novo em mais um triunfo, ante o Widzew Lodz, por 3-0. São 18 jogos oficiais esta temporada, os já mencionados seis golos marcados, com qualquer um dos pés e até de cabeça, e ainda assistências no cartão-de-visitas de João Oliveira. Aos 29 anos, goza do estatuto de imprescindível no Leste Europeu.