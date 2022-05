João Pedro Sousa alertou para jogadores a faltar aos treinos... e foi suspenso

Não está fácil a vida de João Pedro Sousa no Al-Raed, clube da Arábia Saudita que orienta desde janeiro deste ano. Depois de ter criticado a falta de compromisso dos seus jogadores no último jogo, o técnico foi agora suspenso pela direção do clube.Após a derrota por 3-0 frente ao Al-Nassr, João Pedro Sousa explicou, na conferência de imprensa, que alguns jogadores têm vindo a faltar aos treinos sem explicação e alertou a direção para a necessidade de serem tomadas medidas para corrigir a situação. Pois bem, os dirigentes do Al-Raed não receberam a mensagem da melhor maneira e optaram por afastar o técnico.Resta agora perceber qual será o desfecho da situação, isto numa altura em que o clube ocupa o 12º lugar do campeonato saudita.