João Pedro Sousa arrasador: «Não podemos ter jogadores a faltar ao treino»

João Pedro Sousa não deixou nada por dizer a seguir à derrota com o Al-Nassr, por 3-0, a contar para a Liga Saudita. Em conferência de imprensa, o técnico do Al-Raed deu um murro na mesa e pediu mais respeito aos jogadores, dando a entender que tem havido atletas a faltarem aos treinos sem que nada aconteça."Se o Al-Raed quer crescer e evoluir, não pode ter jogadores que faltam ao treino e nada acontece, não pode ter jogadores que não têm as mínimas condições de treinar da forma como chegam ao treino, não pode ter jogadores com contratos de três anos e que não se importam de ir jogar para a 2ª divisão. Não posso deixar de dizer, senão seria injusto, que não estou a falar de todos os jogadores, jogadores que jogaram e queriam muito ganhar. Mas a este nível, se há uma quantidade razoável que não querem trabalhar, que não querem respeitar os adeptos, que não querem respeitar este símbolo, é difícil competirmos", atirou o técnico, revelando ainda que a meio da semana alertou o plantel de que, a trabalhar assim, a derrota era certa."A meio desta semana, reuni com os jogadores e disse-lhes, e eles são testemunhas, que a trabalhar assim, como estão a trabalhar, na minha opinião, vamos perder. Disse isto a meio da semana. Disse que se continuassem a trabalhar assim, na minha opinião, vamos perder. O resultado foi este. Este clube merece respeito", concluiu.