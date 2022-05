João Pedro Sousa avança com queixa na FIFA contra o Al-Raed

A polémica entre o Al-Raed e João Pedro Sousa continua, com mais um capítulo a marcar o braço de ferro. Desta feita foi o técnico quem decidiu avançar com uma queixa na FIFA contra o clube, isto depois de o emblema saudita alegar o despedimento por justa causa e não aceitar pagar a totalidade do contrato.Inicialmente, o Al-Raed até tentou chegar a acordo com João Pedro Sousa para pagar parte, proposta que o técnico recusou, tendo em conta que considera que lhe é devido tudo o que falta cumprir do vínculo.Recorde-se que a polémica entre as partes começou quando João Pedro Sousa arrasou os jogadores na conferência de imprensa, dizendo que, se o Al-Raed queria crescer, não podia "ter jogadores a faltar aos treinos ou a chegar sem condições e nada acontece".