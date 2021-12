João Pereira perto de ser treinador da Black Bulls

João Pereira pode ser o próximo treinador da Associação Black Bulls, atual campeã da Liga Moçambicana. Ao queapurou, o presidente do clube já reuniu com o técnico português, aguardando-se a qualquer momento novidades em relação a este processo, uma vez que o técnico se mostrou disponível para aceitar este desafio.Sublinhe-se, a propósito, que João Pereira conta no curriculum com passagens pelas camadas jovens do Mealhada, FC Porto, Padroense, Académica e Sp. Braga, antes de viajar para Moçambique, onde foi adjunto de Luís Gonçalves, selecionador dos Mambas entre 2016 e 2021.Para além de João Pereira, o clube tem, sabe, outros treinadores em equação, como é o caso de Inácio Soares, que fazia parte da ex-equipa técnica da Black Bulls, liderada por Hélder Duarte.