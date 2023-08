João Sacramento apontado ao comando técnico do New York Red Bulls

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Sacramento, treinador português de 34 anos, foi apontado ao comando técnico dos New York Red Bulls pelo jornalista Fabrizio Romano.De acordo com a mesma fonte, os contactos ainda não se iniciaram mas Sacramento é um dos nomes tidos em conta por aquele clube para a próxima época da MLS. O especialista em mercado, refere ainda que o treinador também é seguido por clubes europeus.João Sacramento, refira-se, foi adjunto de José Mourinho no Tottenham e, depois, na Roma e procura a primeira experiência como treinador principal, tendo ainda, na qualidade de adjunto, representado Paris Saint-Germain e Lille.