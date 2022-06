João Sacramento deixou equipa técnica de Mourinho e está perto de se estrear como treinador principal

João Sacramento trabalhou de perto com José Mourinho durante mais de dois anos. Primeiro, no Tottenham, em Inglaterra, e rumou à Roma onde cumpriu a primeira metade da época. Em janeiro, comunicou a saída do emblema italiano para se lançar como treinador principal, algo que estará agora perto de acontecer já em 2022/23.Segundo o jornal 'The Sun', João Sacramento tem várias propostas em cima da mesa para se estrear nas funções a liderar uma equipa técnica. É sobretudo em França que residem os maiores interessados, ainda que os nomes dos clubes não seja revelados.Foi precisamente em França que Sacramento, agora com 33 anos, passou a maior parte do tempo. Chegou em 2013/14 para as funções de observador no Monaco mas, mais tarde, passou a adjunto no Lille, onde esteve até 2019/20.