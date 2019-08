João Silva estreia-se com golo na China

O ponta-de-lança João Silva teve uma estreia no futebol chinês que não será certamente esquecida. O ex-Feirense foi o autor do golo do Nantong Zhiyun, de penálti, frente ao Meizhou Hakka, em jogo da segunda liga chinesa, que terminou empatado a uma bola.





Este já é o quarto país estrangeiro onde o atacante, de 29 anos, mostra o seu futebol. Em Inglaterra, defendeu as cores do Everton, na Bulgária do Levski Sofia e em Itália passou ppr Bari, Palermo, Avellino e Salernitana. Por cá, cumpriu formação e começou a carreira sénior no Aves, representou U. Leiria, V. Setúbal, P. Ferreira e, nas duas últimas temporadas, o Feirense.