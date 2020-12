João Silva livre para assinar

João Silva, ponta-de-lança que somou importantes passagens por Palermo e Everton e que se notabilizou no nosso país ao serviço de clubes como Aves, U. Leiria, V. Setúbal, P. Ferreira ou Feirense, é jogador livre e já pode assinar a custo zero por outro clube.





O experiente jogador - antigo internacional sub-20 e sub-21 por Portugal, termina contrato com os chineses do Nantong Zhiyun e procura, agora, um novo desafio na carreira. O emblema asiático, onde João Silva jogou no último ano , gostaria de contar com os seus serviços, mas, até agora, as conversas para renovar ainda não tiveram fumo branco.O ponta-de-lança soma no currículo 95 jogos na 1.° Liga Portuguesa e disputou a Liga Europa pelos búlgaros do Levski Sofia.