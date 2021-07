João Silva oficializado no Hebei

Como Record já tinha adiantado, João Silva, avançado de 31 anos, foi esta sexta-feira oficializado pelos chineses do Hebei FC, clube da Superliga Chinesa, e terá assim a oportunidade de estrear na principal divisão do futebol chinês.





Este ano, o português fez apenas cinco jogos pelo Zibo Cuju, da segunda divisão chinesa, nos quais apontou dois golos. Antes disso, João Silva passou ano e meio no Niantong Zhiyun, também do segundo escalão, pelo qual realizou 22 encontros, com 3 golos marcados.Em Portugal, João Silva já representou Aves, U. Leiria, P. Ferreira e Feirense. No estrangeiro, o avançado conta com passagens por Inglaterra, Bulgária e Itália.