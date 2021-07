João Silva prestes a mudar de clube na China

João Silva estará prestes a mudar de clube no futebol chinês e, sabe Record, deverá assinar um contrato válido até ao final da temporada com o Hebei FC da Superliga Chinesa, com mais uma época de opção.





O avançado, de 31 anos, está na China desde 2019, altura em que deixou o Feirense para assinar pelo Niantong Zhiyun, clube da segunda divisão da China onde esteve até ao final de 2020 e pelo qual realizou 22 encontros, com 3 golos marcados. Já este ano, mudou-se para o Zibo Cuju, tendo participado em 5 partidas e marcado 2 golos.A confirmar-se a mudança, João Silva terá assim a oportunidade de estrear na principal divisão do futebol chinês.