Joelson assiste na vitória do Basileia

Com Tomás Tavares (titular) e Joelson (entrou aos 74’), o Basileia venceu (3-1) o Zurique e segue líder no campeonato suíço, sem derrotas e com 18 pontos, ao fim de oito jornadas.





O extremo cedido pelo Sporting fez a assistência para o terceiro golo, apontado por Arthur.Também na Suíça, o Grasshoppers, com André Moreira e Toti, bateu o Sion (3-1).