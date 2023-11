Joga nos sub-17 da Indonésia e tem nome de craques: Figo Dennis homenageia ídolos do pai

Figo Dennis sobressai na ficha de jogo da seleção de sub-17 da Indonésia não apenas pelas qualidades futebolísticas que certamente tem, caso contrário não integraria a equipa que está a disputar o Mundial do escalão, no seu país. O jovem médio apresenta nome de craques, tudo porque quando nasceu o pai quis homenagear os seus ídolos: o português Luís Figo e o holandês Dennis Bergkamp.Figo Dennis esteve esta sexta-feira no jogo de estreia da Indonésia no Mundial, diante do Equador (1-1). Foi titular, acabando por ser substituído aos 65 minutos por Hanif Ramadhan.