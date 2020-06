Jogador argentino dá positivo à covid-19 e diz que foi contagiado pela mãe

Mariano Klaus, defesa argentino do Sacachispas, contou ao jornal 'Olé' que deu positivo num teste à covid-19 depois de ter sido contaminado pela mãe.





"A minha irmã deu positivo e resolvi também ir fazer o teste. Fui tranquilo, nunca pensei estar contagiado, mas acabei por dar positivo. O que vale é que estou assintomático. Desde que estive com o médico parece que sinto a garganta picar, mas acho que é psicológico", contou o jogador.Depois, explicou como foi contaminado pelo novo coronavírus. "Fui levar umas coisas a casa da minha mãe e ela partilhou um mate comigo. Foi assim que me contagiou. A minha irmã, que é profissional de saúde, e além do mais anda de transportes publicos, tinha lá ido visitá-la no dia anterior..."Mariano Klaus vive com a mulher e os filhos, que também vão ser testados.