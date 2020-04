Jogador argentino detido após provocar acidente fatal no Chile

Rodrigo Holgado, um jogador argentino de 24 anos, foi esta terça-feira detido pelas autoridades chilenas depois de ter estado envolvido num acidente de viação do qual resultou a morte de um homem de 60 anos que conduzia uma moto. De acordo com a imprensa chilena, o jogador do Audax Italiano estaria sob o efeito do álcool no momento do acidente, ocorrido durante a manhã na zona de La Cisterna.





Na sequência do acidente, Holgado acabou por se entregar às autoridades, que após fazerem os respetivos testes detetaram a presença de uma percentagem de álcool no sangue superior ao permitido por lei. O jogador acabou detido preventivamente, aguardando agora julgamento em prisão preventiva.