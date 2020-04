Jogador argentino perde pai e avô na mesma semana

Walter Montillo, jogador argentino que representa a Universidad de Chile, perdeu o pai, poucos dias depois do avô também ter falecido. Walter Óscar Montillo, progenitor do avançado, tinha 60 anos, e faleceu na Argentina, onde vive a família do atleta. A notícia foi avançado pelo clube chileno, num comunicado emitido para lamentar a morte.





"No sábado, na Argentina, o senhor Walter Oscar foi hospitalizado, depois de apresentar graves problemas respiratórios, os quais, infelizmente, acabaram por provocar a sua morte. Nas próximas horas, um exame irá confirmar se a morte se ficou a dever ao coronavírus", pode ler-se na nota divulgado pela Universidad de Chile, que deixou uma mensagem ao jogador: "Estamos contigo, Walter".Todavia, a morte do pai do jogador que já passou pelo Cruzeiro, Botafogo e Santos, não foi a única perda recente do jogador. É que na semana passada, Montillo já tinha perdido o avô paterno, Óscar, de 91 anos. Refira-se que este também apresentava sintomas semelhantes aos que provocaram a morte do pai de Walter Montillo.