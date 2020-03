Jogador argentino questiona: «Os empresários e banqueiros também vão aceitar cortes nos salários?»

A pandemia de Covid-19 pode originar uma redução no ordenado dos futebolistas e a questão já está a ser discutida em vários países, incluindo em Portugal. Agora, do México, chega a reação de Juan Ignacio Dinenno, argentino que atua no Pumas.





"Fala-se de jogadores de futebol, mas eu gostaria de saber se banqueiros, grandes empresários ou aqueles que têm grandes cargos em multinacionais seriam capazes de reduzir o seu salário nesta situação. Os jogadores de futebol estão no centro das atenções porque são os mais populares, mas não se pode particularizar", afirmou Ignacio Dinenno, citado pela ESPN.O campeonato no México está igualmente suspenso, mas, ainda assim, o Pumas jogou dia 15 de março, contra o Club Léon. Já morreram 8 pessoas com o novo coronavírus, num total de 585 casos detetados pelas entidades de saúde.