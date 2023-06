Jogador brasileiro morre atropelado dentro de casa enquanto almoçava

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Lakeland United FC (@lakelandunitedfc)

Yuri Vasconcelos, jogador brasileiro de 24 anos, morreu atropelado dentro da sua própria casa na Florida, Estados Unidos, na segunda-feira, enquanto almoçava.Segundo explica o portal 'Gazetaweb', Yuri Vasconcelos encontrava-se na sala naquele momento, quando foi surpreendido por um veículo que 'invadiu' a sua propriedade. De acordo com a mesma fonte, o condutor não parou num sinal e acabou por perder o controlo do carro. O jogador, que atuava no Lakeland United, perdeu a vida no local.O clube norte-americano publicou, entretanto, uma nota de pesar. "Lamentamos a perda do nosso aluno-atleta Yuri dos Santos Vasconcelos, aos 24 anos. Yuri simbolizou tudo o que procuramos ser enquanto clube: era amoroso, atencioso, corajoso e apaixonado. Era altruísta ao ponto de viver totalmente dedicado à família, amigos e companheiros de equipa", pode ler-se.