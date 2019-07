Jogador com 'buraco' na cara após cotovelada de Ibrahimovic pode ter de ser operado

O jogo do passado fim de semana entre LA Galaxy e Los Angeles FC ficou marcado por um lance entre Zlatan Ibrahimovic e Mohamed El-Monir, no qual o sueco atingiu o líbio com o cotovello, deixando a cara do defesa em mau estado.





As imagens posteriormente reveladas da face de El-Monir mostram um 'buraco', que se suspeita ser causado por uma fratura. Os médicos ainda estão a analisar o caso e o jogador pode mesmo ter de ser operado.Entretanto, também os responsáveis da MLS estão a estudar uma eventual punição a Ibrahimovic pelo lance. Recorde-se que o sueco marcou três golos nessa partida , oferecendo a vitória ao LA Galaxy por 3-2.