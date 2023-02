Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Jogador com mais participações em golos do campeonato polaco é... português Josué, médio do Legia Varsóvia, soma sete golos e seis assistências e o clube quer renovar-lhe o contrato





• Foto: Getty Images