Jogador da Liga de Quito morre aos 23 anos

O futebol equatoriano está de luto. Morreu este domingo, na sequência de um brutal acidente de viação, o jovem lateral Edison Realpe, um jogador de 23 anos que representava a Liga de Quito. Vencedor da Taça do Equador no ano passado, num título no qual foi decisivo, Realpe mereceu uma sentida mensagem por parte do seu clube





Siempre lo recordaremos por su alegría en el vestuario y su entrega en la cancha. Héroe en la final de 2018 y amigo de todos en la concentración. Hoy nos tenemos que despedir de un gran ser humano.

¡Hasta siempre Edison! pic.twitter.com/WOKLw4aLVz — LDU Oficial (@LDU_Oficial) December 22, 2019

"Vamos sempre recordá-lo pela sua alegria no balneário e entrega no relvado. Herói na final de 2018 e amigo de todos no plantel. Hoje temos de nos despedirmos de um grande ser humano. Até sempre Edison", pode ler-se na publicação feita nas redes sociais.