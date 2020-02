Jogador de futebol suspenso por morder pénis de adversário

Um jogador de futebol amador foi suspenso por cinco anos, em França, por morder um dos seus adversários no pénis durante uma luta que teve origem após um jogo.

De acordo com o Daily Mail, o caso insólito ocorreu no dia 17 de novembro de 2019 após um jogo da segunda divisão entre Terville e Soetrich.

Os dois jogadores, um de cada equipa, ter-se-ão envolvido em confrontos no estacionamento do estádio e outro jogador, do clube Terville, tentou separar os colegas. O intuito correu-lhe mal e o homem acabou por ser mordido no pénis pelo jogador de Soetrich.

A vítima foi transportada para o hospital, teve de levar 10 pontos e ficou quatro dias de baixa médica. O jogador lesionado também ficou suspenso por seis meses pelo facto de a culpa dos confrontos não ser apenas de um dos envolvidos.

As duas equipas foram ainda punidas com um multa de 200 euros por não cumprirem com as condições de segurança e por terem demorado a reagir à situação.