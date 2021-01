Jogador do Antuérpia 'barrado' à entrada do centro de treinos após aparecer com camisola do rival

Diretamente da Bélgica chega-nos uma daquelas estórias que bem podiam ser retiradas de um filme de comédia. Didier Lamkel Zé, extremo camaronês do Antuérpia, decidiu esta segunda-feira acelerar o seu processo de desvinculação ao clube e apareceu no Estádio Bosuil com uma camisola... do rival Anderlecht.





Didier Lamkel Zé, futbolista del Royal Antwerp belga, se presentó ayer en el campo de entrenamiento con la camiseta del Anderlecht, rival en liga. No le dejaron entrar. Las fotografías de Walter Saenen son poesía.



Digno heredero de Balotelli. pic.twitter.com/DAozmDNg8P — Irati Prat (@IratiPratSC) January 5, 2021

Apesar de atualmente se encontrar a treinar apenas com a equipa B, o camaronês decidiu apresentar-se na primeira sessão de treinos da equipa principal do Antuérpia, em pleno inverno, apenas com uma camisola que pertencera a Yannick Bolasie, ex-avançado do Sporting que representou o Anderlecht entre janeiro e junho de 2019 por empréstimo do Everton, tendo sido 'barrado' pelos seguranças à entrada.Mas vamos por partes. Afinal, o que pretendia Didier Lamkel Zé? Pois bem, uma vez afastado da equipa principal desde outubro, o extremo camaronês permitia enviar à direção do clube belga a mensagem clara de que quer sair.O pior é que isto não fica por aqui. Como se todo aquele 'espetáculo' não bastasse, Didier Lamkel Zé recorreu à sua página do Instagram para deixar tudo... 'em pratos limpos'. De acordo com a imprensa internacional, o camaronês tem a intenção de se transferir para o Panathinaikos, clube que é atualmente orientado pelo ex-técnico do Antuérpia, Laszlo Bölöni - que também já orientou o Sporting - e deixou vincado o seu desejo. "É simples: quero ir para a Grécia", escreveu no Instagram. A publicação já foi eliminada.Um dia depois de toda a polémica, ou seja, esta terça-feira, Didier Lamkel Zé publicou nas suas 'stories' do Instagram um curto vídeo onde era possível vê-lo totalmente equipado com os tons do Antuérpia e a receber tratamento no joelho direito pelas mãos de um dos massagistas do clube.