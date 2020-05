Jogador do Boca Juniors depõe em tribunal: «A Daniela deu-me um murro na boca»

No final de abril, Daniela Cortés publicou várias fotografias no Instagram onde revelava hematomas, cortes e outros ferimentos que, alegadamente, lhe teriam sido provocados pelo antigo companheiro Sebastián Villa, que é avançado no Boca Juniors. O internacional colombiano respondeu quinta-feira em Tribunal e, além de negar as acusações de violência doméstica, ainda denunciou a antiga companheira por atos de agressão e tentativa de extorsão.





"A Daniela agrediu-me. Nesse momento decido fazer a mala e ela dá-me um pontapé que me fez um raspão na perna. Apesar disso acabei de fazer a mala e fui ao piso inferior telefonar à minha mãe. Aí ela ainda me atirou uma vela e deu-me um murro na boca. Tenho uma vídeo a provar isso. Nesse momento meti o passaporte no bolso e saí de casa", afirmou o jogador num documento judicial hoje revelado pelo jornal 'Ole' onde ainda acusa a antiga namorada de tentativa de extorsão:"Começou por pedir-me 12.000 dólares para apanhar um voo privado. Depois disse que se não lhe desse de imediato 50.000 mil dólares e mais 100.000 quando chegasse à Colômbia iria publicar fotos para destruir a minha carreira. Nunca a agredi nem a qualquer outra mulher. Não sei como arranjou aquelas fotos".