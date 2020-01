Jogador do Celtic suspenso por agarrar genitais de adversário no dérbi com o Rangers

A Associação Escocesa de Futebol (SFA, em inglês) decidiu castigar o médio Ryan Christie, do Celtic, por este ter agarrado os genitais de um adversário no mais recente dérbi da cidade de Glasgow, disputado em 29 de dezembro e que terminou com triunfo do Rangers na casa do arquirrival.





Celtic's Ryan Christie has been banned for 3 games after being found guilty of grabbing Rangers striker Alfredo Morelos by the genitals.



? Moment Rating; 1/10

??#Rangers #RangersFC #Celtic #CelticFCpic.twitter.com/utaE4R59zi — ? Moments (@Soccermento) January 6, 2020

Em causa um lance aos 49 minutos com o avançado colombiano Alfredo Morelos, que valeu a Christie uma suspensão de três jogos conhecida segunda-feira após audiência disciplinar da SFA.O médio de 24 anos, que até falhou um penálti no dérbi, foi considerado culpado por "um ato de brutalidade" mas não será verdadeiramente afetado pelo castigo, pois já estava 'obrigado' a falhar os próximos encontros da equipa devido a lesão.Depois de conhecida a decisão, o Celtic divulgou um comunicado a considerar que o clube e o jogador ficaram "extremamente dececionados com o resultado da audiência" e fala mesmo numa "preocupante falta de consistência".De resto, o Celtic estará a preparar uma lista de lances idênticos com jogadores do Rangers ocorridos no dérbi para enviar à SFA e os católicos estão também descontentes por Alvaro Morelos não ter sido castigado, pois defendem que o avançado colombiano fez precisamente o mesmo a Ryan Christie durante o encontro.