Jogador do DC United multado após usar dístico de uma pessoa que já morreu

Ravel Morrison, médio de 30 anos do DC United (MLS), está a ser notícia esta quarta-feira nos Estados Unidos por motivos... um pouco bizarros. O centro-campista, que fez a formação no Manchester United, admitiu hoje ter cometido uma fraude em maio último, pela qual foi multado em 1.166 euros, depois de ter usado o dístico de estacionamento para pessoas com deficiência para estacionar na Bridgewater Street, em Manchester. O mais bizarro neste caso é que o dístico pertencia a uma pessoa já falecida, com o jogador a admitir tê-lo comprado por cerca de 60 euros a "alguém de Old Trafford".





Para além dos mais de 1.000 euros de multa, Ravel Morrison foi ainda condenado a pagar quase 600 euros de custos e ainda mais de 460 euros de danos morais à família da vítima.