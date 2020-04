Jogador do Guayaquil City assassinado à porta de casa

Edwin Espinosa, médio do Guayaquil City (Equador), foi assassinado à porta de casa. O corpo do jogador ficou crivado de balas, desconhecendo-se ainda o autor (ou autores) do crime. Suspeita-se, todavia, de que o futebolista de 20 anos, que morava no bairro Isla Trinitaria, tenha sido confundido com outra pessoa.