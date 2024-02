Jogador do Juárez morre em acidente de viação no México

Gracias, Puma, el #13 se queda para siempre entre nosotros. ? pic.twitter.com/MMGNkkt5wM — FC Juárez (@fcjuarezoficial) February 14, 2024

O futebol mexicano está de luto pela morte de Diego 'Puma' Chávez, defesa mexicano de 28 anos que representava o Juárez e que faleceu na última madrugada na sequência de um trágico acidente de automóvel.De acordo com a peritagem feita no local, segundo informações veiculadas por meios de comunicação do México, o ex-futebolista conduzia em excesso de velocidade quando embateu com violência contra um poste, já depois da uma da manhã (hora local). O impacto foi de tal forma forte que o jogador acabou por morrer no local.Entretanto, o Juárez já reagiu à tragédia através das redes sociais, deixando uma mensagem aos familiares do ex-jogador. "Com profunda tristeza, informamos a toda a nossa comunidade que o nosso jogador Diego 'El Puma' Chávez faleceu na madrugada deste 14 de fevereiro, na sequência de um acidente automóvel", pode ler-se no início do comunicado, que termina da seguinte forma: "Aos seus entes queridos, queremos expressar a nossa solidariedade e amor por este momento tão difícil. Obrigado, Puma, por cada bola defendida. Obrigado, Puma, por cada remate à baliza. Obrigado, Puma, por cada visita tua aos nossos jovens. Obrigado, Puma, pela tua amizade e companheirismo."Na sequência deste comunicado, já vários clubes mexicanos reagiram à morte de Diego Chávez.