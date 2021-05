Jogador do Olympiacos condenado a um ano de prisão

Youssef El Arabi, jogador do Olympiakos, foi condenado a um ano de prisão depois de ter sido julgado pelo tribunal de Montpellier, por ter espancado dois adolescentes na zona sul de França, segundo conta o 'AS'.





A situação data de 2017 e, de acordo com o jornal, envolve dois jovens de 13 e 16 anos que lançaram algumas garrafas de vidro em direção ao terraço onde o internacional marroquino festejava o fim do Ramadão com a sua família. O jogador terá saído da zona com os seus dois irmãos e o seu cunhado para agredir os dois jovens.