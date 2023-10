Jogador do Panathinaikos que quase foi atingido por petardo perdeu parcialmente a audição

Não são boas notícias para Juankar, jogador do Panathinaikos que quase foi atingido por um petardo no clássico com o Olympiacos. Segundo as últimas informações, o defesa espanhol de 33 anos sofreu uma concussão labiríntica e perdeu parcialmente a audição. Está a contas com um trauma no ouvido interna, o que muitas vezes pode causar instabilidade, náuseas ou até mesmo vertigens.O lateral-esquerdo, recorde-se, estava a realizar exercícios de aquecimento junto à linha lateral quando um petardo, atirado da bancada, rebentou junto a si. Juankar foi prontamente assistido e transportado para o hospital, mas o encontro já não retomado porque os restantes jogadores do ‘Pana’ recusaram-se a continuar em campo. O jogo viria então a ser suspenso aos 53 minutos, numa altura em que o marcador registava um empata a um golo.