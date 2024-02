Jogador do Qatar marcou na final da Taça da Ásia e celebrou... com um truque de ilusionismo

Akram Afif foi a principal figura do Jordânia-Qatar, duelo a contar para a final da Taça da Ásia que terminou com um triunfo qatari por 3-1, com um hat-trick (de penálti!) da estrela do Al Sadd. Depois de apontar o primeiro golo no encontro, ao minuto 22, o criativo do Qatar retirou um baralho de cartas das meias de jogo e, de frente para uma das câmaras da transmissão televisiva, celebrou com um truque de ilusionismo. Vai diretamente para o 'top' das celebrações mais originais dos últimos tempos...

O momento da celebração: