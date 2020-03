Jogador do Shakhtar assume: «Ganhar ao Benfica deu-nos um moral incrível»

Líder destacado no campeonato ucraniano, o Shakhtar Donetsk é uma das poucas equipas que ainda tem o seu campeonato em andamento e é com motivação em alta que encarará o resto da temporada (até onde for permitido jogar). Uma motivação que, segundo o avançado Marquinhos Cipriano, foi reforçada pela vitória sobre o Benfica nos 16-avos-de-final da Liga Europa e que faz os ucranianos ambicionar chegar longe na prova europeia.





"A expectativa para jogar os 'oitavos' é grande. A nossa equipa está muito bem preparada, cada vez mais entrosada. Estamos a aprender muito bem a ideia do treinador. Depois da vitória sobre o Benfica ganhámos um moral incrível. Tenho a certeza que iremos fazer um grande jogo", declarou o avançado, numa declaração a propósito da eliminatória com o Wolfsburgo, que terá sido dada antes da suspensão das competições da UEFA.Lembre-se que o Shakhtar Donetsk venceu por 2-1 na visita à Alemanha na quinta-feira, naquele que foi um dos últimos jogos da Liga Europa a ser realizado antes da paragem por causa do coronavírus.