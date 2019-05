Jogador holandês inventou estar doente para ver o Tottenham-Ajax e foi despedido

Um jogador do Telstar, equipa da segunda divisão holandesa, foi despedido depois de ter dito que estava doente e ter viajado para Londres onde assistiu ao Ajax-Tottenham. Jordie Van der Laan não quis perder a primeira mão da meia-final da Liga dos Campeões, o que lhe apressou o final do contrato - terminava no verão - , como explicou ao jornal 'IJmuider Courant'."Claro que admito que é uma situação insólita. Tive uma conversa com o diretor técnico sobre a situação e concordámos em rescindir", referiu o jogador, que explicou depois o motivo pelo qual mentiu."Disse que estava doente porque estava convencido de que não seria convocado. Tive ainda em conta que o Telstar já não estava a jogar por nenhum objetivo e, dados os poucos minutos que tinha tido recentemente, a probabilidade de jogar contra o Jong PSV era pequena. De qualquer forma, não devia ter ido a Londres", reconheceu, afirmando no entanto que avisou os responsáveis do clube antes de estes o terem visto na televisão na capital inglesa.Agora sem clube, pediu nas redes sociais que alguém lhe arranjasse um bilhete para a segunda mão, o que acabou por acontecer. E esta quarta-feira Jordie Van der Laan vai poder ir ao jogos sem ter de mentir.